CHP Milletvekili Hasan Öztürkmen, Et ve Süt Kurumu tarafından getirilen ithal ucuz etlerin vatandaşa değil zincir restoranlara dağıtıldığını belgesiyle ortaya koydu. Brezilya'dan ithal edilen 8 bin 912 büyükbaş hayvanı taşıyan geminin 20 Şubat'ta İskenderun Limanı’na yanaştığını belirten Öztürkmen, “Liste başında Köfteci Yusuf yer alıyor. 3’üncü ve 4’üncü sırada ise Burger King ve McDonald's'a et tedariği sağlayan şirketler bulunuyor. Bu etler doğrudan vatandaşa sunulmuş olsa, insanlarımız en fazla 260-280 TL'den et alabilir” dedi.

