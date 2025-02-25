3 Mart 2025 Pazartesi başlayacak ve 26 Aralık 2025 tarihinde sone erecek İşgücü Uyum Programı için kura çekimi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde Çorum 6.Noter Başkatibi Ebubekir Bulat tarafından gerçekleştirildi.

İsmi çıkan vatandaşlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne giderek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra işe başlayacak.

8 kişilik alım için toplam 560 kişi başvurdu.

İŞTE KURADA İSMİ ÇIKANLAR

"Doğuş Dalkıran, Hasan Mert Üstündağ, Mustafa Anıl Delibalcı, Tuba Kurtbaş, Merve Kanak, Dilara Küççük, Begümhan Taş, Feride Bektaş."



