Çorum Valisi Ali Çalgan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ve yönetimine iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette, Dernek Başkanı Galip Deniz, dernek olarak hayata geçirdikleri projeler hakkında Vali Çalgan’a bilgi verdi.

Yeniden seçilmelerinden dolayı Galip Deniz ve yönetimi tebrik eden Vali Çalgan, “Biz bir aileyiz, her zaman kapımız sizlere sonuna kadar açık. Hayata geçireceğiniz her türlü projede gerekli desteği vermeye hazırız” dedi.

Editör: SELDA FINDIK