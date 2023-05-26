Çorum Belediyesi, afetlere müdahalede ve yardımda hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Afetlerde mağdur olan kardeşlerimize destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu 14 adet konteyner, ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılarak geçici barınma sağlayacak ve kardeşlerimizin hayatlarına kolaylık sağlayacak" dedi.

Çorum Belediyesi, Afşin’e daha öncede 24 adet konteyner göndermiş. Gönderilen 14 konteyner ile bu sayı 38'e yükselmiş oldu.