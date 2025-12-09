Tokgöz, yapının estetiği, yüksekliği, maliyetinin hiçbirinin zemin doğru okunmadığı sürece anlam ifade etmediğini savundu.

Bir binanın kaderinin daha temele inmeden önce, zeminle kurduğu ilişkiyle belirlendiğini dile getiren Tokgöz, o ilişkiyi bilimsel olarak anlayan disiplinin adının Geoteknik Mühendisliği olduğunu kaydedii.

Tokgöz, konuşmasında şunları söyledi: “Ülkemiz deprem ülkesi cümlesi artık sıradan bir cümle olmaktan çıktı. Çünkü acılarımız çok taze.

17 Ağustos 1999… 6 Şubat 2023…

Bu iki tarih, bizim için takvimdeki günler değildir; Bir şehrin, bir ülkenin hafızasında kapanmayan yaralardır.

O yaraların bir daha açılmaması için burada attığımız her imza, aldığımız her karar kritik önem taşıyor.

Mevzuat çok açık. Bilim çok açık. Gerçekler çok açık.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 9 Mart 2019 tarihli tebliği ile; zemin etüt raporlarının artık üç ayrı mühendislik disiplininin ortak çalışmasıyla hazırlanması şart koşulmuştur:

Bu üç ayrı mühendislik disiplini: Jeoloji, Jeofizik, Geoteknik.

Veri raporu, jeoloji ve jeofizik mühendislerinin sorumluluğundadır.

Ancak Geoteknik Rapor, yalnızca o alanda uzmanlığı ve yetkisi olan Geoteknik Mühendisleri tarafından hazırlanabilir, kontrol edilebilir ve onaylanabilir.

Bu hem ulusal mevzuatta hem de uluslararası teknik uygulamalarda açıkça belirtilmiştir.

Peki bizde durum ne?

"TEK BİR GEOTEKNİK MÜHENDİSİMİZ BİLE YOK"

Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde jeoloji ve jeofizik mühendislerimiz görev yapıyor, emekleri çok ama çok kıymetli. Ama ve fakat tek bir Geoteknik Mühendisimiz bile yok.

Bugün mücavir alanımızdaki binaların Geoteknik Raporları, uzmanlık alanı bunlar olmayan mühendisler tarafından kontrol ediliyor.

Bu, niyet iyi olsa bile, yetkisiz bir onay sürecidir. Ve bu durum bilimsel olarak doğru değildir, hukuken de risklidir. Hele ki Çorum gibi zemini hassas bölgelerde… Çepni Mahallesi, Ulukavak Mahallesi…

Yer altı suyu yüksek, sıvılaşma potansiyeli bulunan, oturma riskleri barındıran alüvyon zeminler…

Bu alanlarda yapılan her yapının Geoteknik Raporları ve Zemin İyileştirme Projeleri —ki bazen jet grout, kazık temel, deep mixing gibi ağır mühendislik çözümleri gerekir— mutlaka yetkin bir Geoteknik Mühendisi tarafından denetlenmelidir.

Çünkü konu sadece bir mühendis imzası değildir. Konu, deprem anında bir binanın ayakta kalıp kalmayacağıdır. Konu, insan hayatıdır. Biz bu şehirde yeniden “Keşke daha önce önlem alsaydık.” demek istemiyoruz.

Her gün hatırladığımız 1999 ve 2023’ün acıları bize şunu öğretti: Deprem bir doğa olayıdır. Yıkım ise bir ihmal sonucudur. Ve biz meclis olarak “ihmal” kelimesine yer bırakmamalıyız.

Çözüm çok net ve çok gecikmiş bir adımdır: Belediyemiz bünyesine acilen bir Geoteknik Mühendisi istihdam edilmelidir. Bu yalnızca teknik bir gereklilik değil;

Bu, şehrimize, yurttaşlarımıza ve geleceğimize karşı ahlaki bir sorumluluktur. Ben bu sorumluluktan kaçmıyor, tam aksine açık bir şekilde çağrıda bulunuyorum: Gelin, bilimin gereğini yerine getirelim.”

AŞGIN: EN YAKIN SÜREDE İLANA ÇIKACAĞIZ

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önümüzdeki Ocak ayında bazı teknik elemanlarla ilgili ilana çıkacaklarını bildirerek, “Onlardan biri de Geoteknik mühendisi. İnşallah Ocak ayında bu ilanda KPSS’yle alacağımız bu ilanda doğru şehrimize katkı verecek bir Geoteknik mühendisini de istihdam edeceğiz.” diye konuştu.