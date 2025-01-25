Çorum Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere Çorum Belediyesi personelinin yanı sıra LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumluları İlayda Şen, Aslı Akbudak, LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumluları Dilara Erdan ve Hande Saygılı katıldı. Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün kurum içi eğitimleri kapsamında düzenlenen seminerde LÖSEV yetkilileri tarafından hastalıkla mücadele eden hastalara ve ailelerine nasıl destek olunması gerektiği, LÖSEV’in çalışmaları, nasıl gönüllü olunabileceği ve gönüllülerin neler yapabildiği konularında bilgiler verildi.

Herkesin bu tür hastalıklara karşı potansiyel birer aday olabileceğini belirten yetkililer Lösemi ve kanser türleri ile ilgili bilinçli bireylerin, Lösemililer için yapabileceklerinin farkında olması gerektiği vurguladı.

Editör: SELDA FINDIK