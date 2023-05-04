Sosyal Belediyecilik alanında örnek ve öncü hizmetlere imza atan Çorum Belediyesi tarafından hasta ve hasta yakınlarının konaklaması için hizmete sunduğu “Refakatçi Misafirhanesi” 5 yıldızlı otel konforuyla konuklarına hizmet ediyor.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında yer alan misafirhane, konforlu bir otelin sunduğu hizmetleri sunarak hasta ve hasta yakınlarına hizmet veriyor. Şehir dışından gelip kalacak yeri olmayan hasta ve hasta yakınlarına konaklama imkânı sunan Refakatçi Misafirhanesi’nde tüm ihtiyaçlar en ince ayrıntısına kadar düşünülüyor. Misafirhanede mutfak, çamaşırhane ve dinlenme alanları bulunuyor.

“ŞEHRİMİZİN DUA KAPISI OLDU”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gönül belediyeciliği çalışmaları kapsamında hayata geçirdikleri Refakatçi Misafirhanesi’nin 7/24 hizmet verdiğini belirterek “Çorum’umuza çevre il ve ilçelerden hasta ve hasta yakını geliyor. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız için böyle bir hizmeti yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirdik. “Kimsesizlerin kimsesi” düsturuyla hizmete sunduğumuz misafirhanemiz, adeta şehrimizin dua kapısı oldu.” dedi.

Refakatçi Misafirhanesi’nin en önemli seçim vaatlerinden biri olduğunu anlatan Aşgın, “Misafirhanemiz, Çorum ölçeğindeki iller arasında ilk kez yaptığımız bir hizmet. Vatandaşlarımız son derece memnun.” dedi. Aşgın, tesisin odalarının lüks otel odalarını aratmadığını belirterek, “Her odada televizyon, buzdolabı, terlik, banyo için ihtiyaç duyulan her şey var. Vatandaşlarımız bu hizmetten tamamen ücretsiz şekilde yararlanıyor.” dedi.

“ALLAH YAPANLARDAN AZI OLSUN”

Refakatçi Misafirhanesi’nde konaklayan hasta yakınları da gördükleri ilgiden son derece memnun. Refakatçi misafirhanesinin zor günlerinde kendileri için büyük kolaylık sağladığını belirten Yaşar Sucu isimli vatandaş, 2 gündür tedavi sürecinin devam ettiğini ve Refakatçi Misafirhanesi’nde konakladığını belirterek “Hizmetlerden çok memnunuz. Temizlik çok güzel odalarımız çok hijyenik. Her şey çok güzel Allah yapanlardan razı olsun.” dedi.

Eşinin tedavisi için Sungurlu’dan Çorum’a geldiğini söyleyen bir hasta yakını da “Zaman zaman eşimi hastaneye getiriyorum ve her geldiğimde burada kalıyorum. Bu imkanı sağlayan Çorum Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

“KENDİ EVİMİZDEYMİŞİZ GİBİ RAHATIZ”

Tedavi için Kastamonu’dan Çorum’a gelen Ahmet Dilsiz de Çorum Belediyesi’ne teşekkür ederek “Çok iyi bir ev sahipliği yaptılar. Personel çok güler yüzlü, cana yakın insanlar. Bizi burada misafir ettiler. Allah razı olsun devletimizden.” dedi. Ahmet Dilsiz’in eşi Şerife Dilsiz de refakatçi onunla birlikte misafirhanede kalıyor. Şerife Dilsiz “Burada, kendi evimizde gibi rahatız. Bizi çok iyi misafir ediyorlar. Bu imkanı sağlayanlara çok teşekkür ediyoruz” dedi.