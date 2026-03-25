“Geçici 6 Aylık Beden İşçisi” pozisyonu için yayımlanan ilan doğrultusunda, belediyeye bağlı çeşitli müdürlüklerde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecek.

Başvurular, ÇOKİŞ’in resmi internet sitesi üzerinden “Açık İş İlanları” bölümünden online olarak gerçekleştirilebilecek. İnternet üzerinden başvuru yapma imkânı bulunmayan adaylar ise Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokak No:33/A adresinde yer alan Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) ofisine şahsen başvuruda bulunabilecek.

Başvuru yapmak isteyen adaylar için son tarih 27 Mart olarak duyuruldu.

Müracaat Koşulları

20-55 yaş aralığında olmak.

En az İLKOKUL mezunu olmak.

Yoğun fiziksel iş gücü gerektiren saha faaliyetlerine, el aletleri kullanımına ve ekip içerisinde koordineli çalışma disiplinine tam uyum sağlayabilecek yetkinlikte olmak.

Cinsiyeti erkek olmak.

Askerliğini yapmış olmak veya ilişiği olmamak.

Çorum Merkez ilçede ikamet ediyor olmak

Emekliliğe hak kazanmış olmamak veya emekli olmamak.

Adli sicil kaydı bulunmamak.

Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak, vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.

Mülakattan sonra iş yeri hekiminin yapacağı muayene neticesinde işe elverişsiz olunması halinde işe başlatılmayacaktır.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Başvuru yapan adaylar yukarıdaki maddelerdeki şartları sağladıklarını peşinen kabul ve taahhüt eder. Yukarıdaki koşullardan herhangi birisini sağlamayan adaylar tespit edilmeleri halinde, mülakatı kazansalar bile işe başlatılmayacak veya işe başlatılsalar bile iş sözleşmeleri işveren tarafından tek taraflı feshedilecektir.

-Adaylar aynı gün yayınlanan ilanlardan sadece birisine başvuruda bulunabilir.

-Müracaat koşullarını sağlayan adaylar noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek ve mülakata çağrılacak.

-Koşulları sağlayan iş başvuruları açık iş pozisyonunun 3 katının altında olması halinde noter kurası yapılmayacaktır.

-Mülakat günü ve saati SMS ile bildirilecek.

-Telefonla arayarak veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.