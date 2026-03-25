Anayasa Mahkemesi üyeliği görev süresi sona eren Çorum İskilipli hemşehrimiz Hasan Tahsin Gökcan, yürüttüğü başkanvekilliği görevini geçtiğimiz günlerde seçimle AYM Başkanvekili olan İrfan Fidan’a devretti.

AYM üyeliği görev süresi 23 Mart 2026 tarihinde dolan Hasan Tahsin Gökcan’ın 2019 yılından bu yana yürüttüğü başkanvekilliğine, Genel Kurulda yapılan seçim sonucunda İrfan Fidan seçilmişti. Anayasa Mahkemesinde bu kapsamda devir teslim ve veda töreni düzenlendi.

GÖKCAN’A ÖVGÜ

Yüce Divan Salonu’nda düzenlenen törende konuşan AYM Başkanı Kadir Özkaya, Hasan Tahsin Gökcan’ın tecrübesi ve birikimiyle insan haklarına, adalete, hukuka ve Anayasa Mahkemesine çok kıymetli katkılar sunduğunu belirtti. Gökcan’ın Anayasa Mahkemesinin kurumsal hafızasında derin ve anlamlı izler bıraktığını vurgulayan Özkaya, “Sayın Gökcan, ceza hukuku alanındaki birikimiyle yalnızca teorik düzlemde değil uygulamanın en zorlu sahalarında da iz bırakmış seçkin bir hukukçudur. Kaleme aldığı eserler ve ortaya koyduğu düşünsel çerçeve, ceza hukuku alanında çalışan pek çok hukukçu için yol gösterici olmuştur. Bugün kendisini uğurlarken biliyoruz ki geride bıraktığı eserler yalnızca üstlendiği görevler ya da yazdığı yazılarla sınırlı değildir. O, meslek hayatı boyunca hukukun vakarını, adaletin inceliğini ve yargı mensubuna yakışır sorumluluk bilincini temsil etmiştir.” şeklinde konuştu.

İRFAN FİDAN’A

BAŞARI DİLEĞİ

Kadir Özkaya, görevi devralan Başkanvekili İrfan Fidan’ın hukuki birikimi ve yargısal tecrübesine dikkat çekerek “Göreve başladığı günden bu yana Sayın İrfan Fidan’ın engin birikiminden ve uygulama sahasında edindiği değerli tecrübelerinden istifade etme imkânı buluyor olmamız Mahkememiz için son derece önemli bir kazanım olmuştur. Bundan sonraki süreçte başkanvekili olarak icra edeceği görevinde kendisine başarılar diliyor; Mahkememize, yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

GÖKCAN VEDA ETTİ

Hemşehrimiz Hasan Tahsin Gökcan ise konuşmasında, adalet hizmetinin devletin kamusal faaliyetleri içerisinde özel bir yeri olduğunu belirterek “Adaletin tesisi; ülkede huzurun, halkı bir arada tutmanın, birliğin ve bütünlüğün ön şartı gibidir. Bu nedenle adaletin gerçekleştirilmesi görevi hâkimlere verilen kutsal bir görevdir. Mahkememize verilen anayasal adalet görevi ise adalet hizmetinin tüm hukuk sistemi boyutuyla ve ülke düzeyinde teminiyle ilgilidir. Başladığım tarihten bugüne, birlikte çalıştığımız çok değerli başkan ve üyelerimizle bu görevi layıkıyla yerine getirme gayreti içerisinde olduk. Mahkememizin devlet kurumları içerisindeki saygın yerini koruması da bu üstün çabaların sayesindedir.” ifadelerine yer verdi.

Anayasa Mahkemenin yoğun iş yükü içerisinde insan hakları standardını sürdüren kararlarının ardında özverili ve özenli çalışmaların yattığını vurgulayan Hasan Tahsin Gökcan, “Başladığım tarihten bugüne, özenle ve özveriyle görev yapan tüm meslektaşlarımdan çok şey öğrendim. Adalet adına böylesi hassas hukuk insanlarıyla birlikte çalışmaktan onur duyuyorum. Bu vesileyle Mahkemenin çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Gökcan, başkanvekilliği görevini İrfan Fidan’a devretti. AYM Başkanvekili Fidan ise Anayasa Mahkemesine katkılarından dolayı Hasan Tahsin Gökcan’a teşekkür ederek kendisine başarılar diledi.

12 yıllık görev süresi boyunca yürüttüğü kıymetli çalışmalarından dolayı onur belgesi takdim edilen Hasan Tahsin Gökcan, törenin ardından Yargıtaydaki yeni görevine uğurlandı.

