Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi arasında organ ve doku nakli süreçlerini kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

Sağlık hizmetlerinde kalite ve sürekliliğin sağlanması amacıyla hayata geçirilen protokol, ileri düzey tanı ve tedavi süreçlerinde kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk arasında resmi işbirliği sağlandı.

Yapılan protokol ile Çorum’da kurulumu devam eden organ nakli merkezi için gerekli olan doku tiplendirme, patoloji, immünoloji tetkikleri ile laboratuvar hizmetleri Ankara Bilkent Şehir Hastanesi tarafından desteklenecek. Gerçekleştirilen işbirliği sayesinde organ ve doku nakli süreçlerinde kritik öneme sahip tetkiklerin daha hızlı, güvenilir ve yüksek kalite standartlarında yapılması sağlanacak. Böylece hastaların tanı ve tedavi süreçlerinin daha etkin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıkların en aza indirilmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması hedeflendi.

Yetkililer, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sağladığı işbirliği sayesinde hastalara daha kapsamlı ve nitelikli sağlık hizmeti sunmanın amaçlandığını ifade etti.

