Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, her türlü yenilik ve teknolojik gelişmeyi Belediyenin her türlü biriminde uyguladıklarını belirterek toplu ulaşımda da vatandaşların işlerini kolaylaştıracak yenilikleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Yardımcısı Çöplü, Valilik Binası önü, Kubbeli Cami önü ve Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’ndeki merkez otobüs durağı olmak üzere 3 farklı noktaya kurulan KİOS sistemiyle vatandaşların nakit parayla bakiye yükleme işlemini istedikleri zaman gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

KİOS sisteminin yanı sıra kart dolum noktalarından ve online sistemle de bakiye yükleme işlemelerinin yapılabildiğini hatırlatan Başkan Yardımcısı Çöplü, “Online yüklemeler cep telefonu ile 'Akıllı Bilet' mobil uygulaması üzerinden veya akillibiletim.com internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Böylece, vatandaşlarımız kart dolum noktalarından, KİOS sisteminden veya online sistemle bakliye yükleme işlemlerini istedikleri her an rahatlıkla yapabileceklerdir" dedi.

