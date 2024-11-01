Çorum Belediyesi Kuruçay mevkiinde 10 adet arsayı ihale ile satacak.

Belediye bu 10 arsa satışından 27 milyon 800 bin lira gelir elde edecek.

İhale 15 Kasım Cuma günü saat 14.30'da Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Belediyeden arsa satışlarıyla ilgili yapılan duyuru şöyle;

Bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet le Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif artırma suretiyle şartnameleri dahilinde ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak ayrı ayrı satılacaktır.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve lstimlak Müdürlüğünden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 15.11,2024 Cuma günü saat: 14.30'da Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kimlik Fotokopisi B-Kanuni ikametgah belgesi, C- Türkiye'de tebligat için adres gösterilmesi, D- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, E- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge. F- Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. G- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri.

(Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) H- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz l- Geçici teminatlarını vermeleri, İ)- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) J- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. K- Kamu ihale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet lhale Kanununa göre ihalelere katı|ma yasağı olmadığına dair, İlgili Kurumlardan belge, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) L- lhalenin yapılacağı saatten önce ihaleye katılacakların yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.