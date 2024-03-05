10 yaş ve altı sporcuların mücadele ettiği Kulüpler arası Midi Erkekler Voleybol İl Birinciliği sona erdi. Turnuvaya iki takımla katılan Çorum Belediyespor’un A takımı şampiyon oldu.

4 takımın katılımıyla, tek devreli lig statüsüne göre düzenlenen il birinciliği 2 Mart’ta başlarken, ilk gün Sungurlu Belediyespor’u 3-0 yenen Çorum Belediyespor A takımı, ikinci gün de Çorum Gençlikspor’u 3-0 mağlup etti. Son maçı Çorum Belediyespor B takımı ile olan Çorum Belediyespor A takımı, rakibinin maça çıkmaması üzerine 3-0 hükmen galip sayıldı.

Çorum Belediyespor A takımı bu sonuçla birlikte turnuvayı 9 puanla şampiyon olarak tamamlarken, Çorum Belediyespor B takımı ise -2 puanla sonuncu oldu.

İl birinciliğinde, Çorum Gençlikspor ikinci, Sungurlu Belediyespor ise üçüncü oldu.