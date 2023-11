Tahmini Okuma Süresi: dakika

Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısında AK Parti, CHP ve MHP grupları adına ortak bir basın açıklaması yapıldı.

Belediye Meclisi Grup Başkanvekili İsmail Bölükbaş tarafından okunan bildiride; “Filistin'de yaklaşık bir asır önce Balfour Deklarasyonundan ve İngiliz Yönetiminden güç alarak başlayan Yahudi yerleşimiyle ve günümüzde Gazze'de binlerce masum insanın peyderpey katledilmesiyle devam eden İsrail zulmünü kınıyor ve lanetliyoruz” denildi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

“İnsanlığın tarihten ders alarak şekillendirdiği İnsan Hakları ve Savaş Hukuku çerçevesinde asla yeri olmayan barbarlığın ve vahşetin gün geçtikçe arttığı İsrail saldırıları karşılığında sessiz kalmanın, duyarsız kalmanın vicdansızlık olduğu açıktır.

Yıllardır Filistin'in muhtelif bölgelerine keyfi saldırılarda bulunan, dilediğini öldüren, dilediğini hapse atan, istediği eve ve araziye el koyup Yahudi yerleştiren İsrail, evrensel değerlerin hiçbirini umursamamaktadır. Yaptığı katliamlar ve işlediği suçlar için de kimseye hesap vermemekte, kendisine arka çıkan ABD ve Avrupa' dan güç alarak azgınlığını artırmaktadır.

7 Ekim'de başlayan süreçte ambargo ve abluka altındaki Gazze, Dünya’nın en büyük açık hava hapishanesi konumunda olup serbest dolaşım hakkından mahrum bırakılmıştır yaklaşık 2 milyon Filistinli, etrafı yüksek duvarlarla çevrili şehirde hayat mücadelesi vermektedir. İşgalci İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarla şartların daha da zorlaştığı şehirde artık hastane, gıda, ilaç, barınma, eğitim, elektrik gibi ihtiyaçlar karşılanamamaktadır.

Osman bakiyesi bu topraklar bizim gönül coğrafyamız içinde müstesna bir yere sahiptir. Miracın mekânı Kudüs, peygamberler ravzası Bati Şeria ve Gazze zulüm altında inlerken, çocuklar acıdan ve korkudan titrerken, anneler feryadü figan ederken bizim burada rahat nefes almamız, hiçbir şey yokmuş gibi yaşamamız mümkün değildir. Bu zulümden dünyanın haberdar edilmesi, bu acının dindirilmesi, bu yaraların sarılması, insani yardımların temin edilerek bir an önce Gazze ye ulaştırılması Türk Devleti’nin, Türk Milleti’nin öncelikli meselesidir.

Çorum halk da meseleye karşı son derece duyarlı olduğunu her vesile ortaya koymaktadır. Filistin Platformu tarafından düzenlenen Büyük Filistin Yürüyüşüne 12.000'den fazla hemşehrimiz katılmış, zulme ve soykırıma karşı sesini yükseltmiştir. 5 Kasım'da ise anneler ve çocukları Kadeş Meydanı’nda bir araya gelerek Gazze'deki annelere, çocuklara masum halka destek vermiş, dünyayı duyarlı olmaya davet etmişlerdir. Halkımızın tepkisinin en güçlü yansıdığı alan İsrail mallarına karsı boykot hareketidir. Sosyal Tesislerde İsrail sermayesi mallara boykot uygulayan Çorum Belediyesi basta olmak üzere, bu duyarlılığı gösteren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz. Çorum Belediye Meclisi olarak başta Müslüman toplumlar olmak üzere tüm insanlığı, terör devleti İsrail'e karşı kararlı bir duruş sergilemeye ve harekete geçmeye davet ediyoruz.

Zulüm ile âbad olanın âhiri berbâd olacağına inanıyor; Filistin'de ve tüm dünyada çocukların, kadınların, mazlumların huzur içinde yaşayacağı günlerin bir an önce gelmesini diliyoruz.”