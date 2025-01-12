Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi, öğrencilerine yönelik düzenlediği kariyer günü programı ile meslek dünyasının kapılarını araladı. Okulun mezunlarından Dr. Ramazan Yıldızhan ve Makine Mühendisi Enes Barlık'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilere farklı kariyer yolları hakkında değerli bilgiler sundu.

Çorum Başöğretmen Anadolu Lisesi Okulu öğrencilerine meslek tanıtımı amacıyla günü kariyer günü programı düzenlendi.

Kariyer günü programına okul mezunlarından Dr. Ramazan Yıldızhan ve Makine Mühendisi Enes Barlık misafir olarak katıldı.

Okul konferans salonunda yapılan ve Okul Aile Birliği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak'ın da katıldığı program ilk olarak Müdür Başyardımcısı Mahmut Çelik'in misafirlerin özgeçmişlerini okumasıyla başladı.

Daha sonra alanında Karadeniz Bölgesi birincisi olan ve Türkiye'de ilk dörtte yer alan Kent Metal sahibi Makine Mühendisi Enes Barlık ve Çorum İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ramazan Yıldızhan meslekleriyle ilgili bilgiler aktardı.

Öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilen program soru-cevap kısmıyla devam etti. Müdür Başyardımcısı Mahmut Çelik'in teşekkür konuşmasından sonra Okul Aile Birliği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak Enes Barlık'a, Kimya öğretmeni Ertan Söylemez aynı zamanda eski öğrencisi olan Dr. Ramazan Yıldızhan'a teşekkür plaketi taktim etti.

Editör: Haber Merkezi