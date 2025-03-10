TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun “Dünya Kadınlar Günü” etkinliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi.
“Sanayide Kadın Eli Projesi”nde Çorum da, başarılı 13 il arasına girerken, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ödül aldı.
Kadınların ve gençlerin ekonomiye katılımı, sürdürülebilir kalkınmanın temel şartı kabul ediliyor.
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, sanayide kadın istihdamı konusunda Çorum Kadın Girişimciler Kurulu’nun en önemli paydaşı oldu.
Editör: Haber Merkezi