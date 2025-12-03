Başöğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.” Sözünü hatırlatarak bir milletin kalkınması ve ilerlemesinin ancak eğitimle mümkün olacağını vurgulayan Baro Başkanı Kalıpcı; “Geleceğimizin mimarı olan, fedakârca emek veren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor; bu anlamlı günde kendilerine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit olan öğretmenlerimiz başta olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz” dedi.

Ziyaretlerde öğretmenlere çiçek vererek günleri kutlanırken, günün anlamına uygun pasta kesimi de yapıldı.

23 Nisan Ortaokulu ve Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi eğitimcilere de Baro heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK