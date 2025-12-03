Ziyarete ilişkin değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Ahlatcı, Bakan Tunç ile Çorum’un adalet hizmetleri alanındaki mevcut projeleri ve planlanan yatırımları ele aldıklarını belirtti.

Milletvekili Ahlatcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’u ziyaret ederek, ilimizde devam eden ve planlanan yatırımlarımız üzerine istişarelerde bulunduk. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR