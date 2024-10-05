İki adayın yarıştığı Çorum Barosu seçimleri yarın (6 Ekim Pazar) aynı salonda saat 09.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek.

Genel kurulda başkanlık için mevcut Başkan Turan Kalıpcı ile Ercan Daşdan yarışıyor.

630 üyenin kayıtlı olduğu Çorum Barosu'nun genel kurulu, çoğunluğun sağlanmasının ardından gecikmeli bir şekilde başladı. Divan Başkanlığı’nı Av. Haşim Ahlatcı, üyeliklerini ise Av. Feyza Akçakaya, Av. Yavuz Bahadır Buğdaylı ve Av. Berkay Furkan Dolu’nun üstlendiği genel kurulda başkan adaylarından Av. Ercan Daşdan, kürsüye çıkarak neden aday olduğunu ve seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri aktardı. Ardından konuşma yapan mevcut Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ise Çorum Barosu’nun son iki yılda gerçekleştirdiği faaliyetleri katılımcılarla paylaştı.



Mevcut Başkan Turan Kalıpcı ile Av. Ercan Daşdan baro başkanlığı için Pazar günü sandıkta yarışacak. Başkan adaylarının baro ekibinde yer alan isimler de belli oldu.

Turan Kalıpcı’nın yönetim kurulu listesinde Filiz Gözübüyüklü, Avni Zafer Yamaner, Can Arslan Kayalar, Bekir Çetin, Tuğrul Damar, Gamze Gizem Abuhanoğlu, Feyza Doğan, Özgenur Koyuncu, Abdulbaki Kartancı ve Burçak Taşdemir Kutu yer alırken, Disiplin Kurulu’nda Adem İşli, Elif Canbolat Göktepe, Özlem Oral, Yunus Emre Özdemir, Kübra Kazancı Tosun, Adem Oğuzhan Kaya, Cengiz Ayvaz ve Buket Tuncel Doğan yer alıyor.

Kalıpcı’nın Türkiye Barolar Birliği Delege Adayları ise Neslihan Boyabatlı, Ekrem Sülük ve Vahap Uz’dan oluştu.

Ercan Daşdan’ın yönetim kurulu listesi Hale Selimoğlu, Seda Küçükdoğan, Birtan Küçükali, Seher Yıldırım Atalay, Mustafa Balyaz, Semra Akyüz Akdağ, Arda Afat, Sinan Bilir, Gökçe Yıldırım, Fahri Onur Kanmaz, Halil Boyraz, Aslı Kerman, Manolya Kayış Duran, Mustafa Kemal Metin, İslam Çağrı Çağlayan, Gamze Koşar, Süheyla Keller, Gizem Tosun Çan, Yaşar Okumuş, Muhsin Kocasaraç ve Can Emre Kakaç’tan oluştu.

Yarın gerçekleştirilecek organ seçimlerinin ardından Çorum Barosu’nun yeni başkanı belli olacak.