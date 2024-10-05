Bu uygulamayı sert bir dille eleştiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “İtibardan tasarruf olmaz diyenler, maalesef eğitimden tasarruf etmeye çalışıyor. Öğretmenlerin ders aralarında içtiği çaya kahveye dahi göz dikiyor. Ama aynı Milli Eğitim Müdürü biri makam olmak üzere kuruma ait 5 araç varken yıllık 400 bin liraya araç kiralamaktan gocunmuyor” dedi.

Öğretmenlerin içtiği çaya kahveye göz diken zihniyeti kınadığını ifade eden Mehmet Tahtasız, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“TASARRUFA KENDİ HARCAMALARINDAN BAŞLAMALI”

“Gençlik ve Spor İl Müdürü iken Milli Eğitim Müdürü yapılan Sayın Cemil Çağlar’ın ilk icraatı öğretmenlerin ders aralarında içtiği çaya kahveye göz dikmek oldu. Su ısıtıcısından tasarruf etme gayretine düşen İl Milli Eğitim Müdürü, kendine herşeyi reva görmüş olacak ki, kuruma ait makam aracı olmasına rağmen yıllık 400 bin liraya kiralanan diğer makam aracından vazgeçmiyor. Tasarruf edecekse bu makam aracını iade ederek tasarrufa başlamalıdır.

İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmenlere çayı kahveyi kendiniz yapmayın, gidin kantinden alın diyor. Oysa Çorum İl Milli Eğitim müdürlüğünde bütün personel çayı ücretli içerken kendisi ve misafirleri devletin çayını içiyor. Tasarruf etmek istiyorsa örnek bir davranış göstererek kendisi de çayı çay ocağından alabilir.

İl Milli Eğitim Müdürü’nün tüm harcamaları devletten olunca ona göre hava hoş olabilir ancak öğretmenlerin yoksulluk sınırının altında maaş aldığını unutmasın. Bu iktidar sayesinde öğretmenlerin içtiği çayın dahi hesabını yapmak zorunda kaldığını bilsin.

Kendisi klimalı sıcacık odada oturacak, öğretmenlere ısıtıcıyı yasak edecek! Kendisinin çaycısı ayrı odacısı ayrı temizlikçisi ayrı olacak, öğretmenler sınıfları kendisi temizleyecek! Sözde öğretmenlerin ısıtıcısından tasarruf edecek ama kendisi yıllık 400 bin TL’ye kiralanan ikinci bir makam aracına binecek. Yok öyle yağma müdür bey! Tasarruf yapacaksan önce kendi harcamalarından başla.

Şayet gerçek bir eğitimci olsaydın ya da iyi bir yönetici olsaydın en başta müdürlük makamının harcamalarından kısar, öğretmenlerin rahat etmesi için elinden geleni yapar, okulların temizlik ve güvenlik sorununa kafa yorardın!

Su ısıtıcısından tasarruf etmeye çalışan ama kendi itibarından tasarruf etmeyen müdür olarak Çorumlular’ın ve tüm ülkenin kafasında yer edindin. Bu yanlış karardan derhal geri dönmeni ve onlardan sıcak bir çayı esirgediğin için tüm öğretmenlerden özür dilemeni bekliyoruz.”