Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Avrupa Komisyonu’nun mekân temelli dönüşüm odaklı kapasite geliştirme programı kapsamında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen çalışma ziyaretine katıldı.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından yürütülen "Mekân Temelli Dönüşüm için İnovasyon" (Innovation for Place-Based Transformations) hazırlık eylemi kapsamında düzenlenen "Territories in Action-Sofya Çalışma Ziyareti", Bulgaristan’ın başkentinde gerçekleştirildi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nı (OKA) programda Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç temsil etti.

OKA, Avrupa Komisyonu’nun 200’den fazla başvuru arasından seçilen sınırlı sayıdaki kamu kurumu arasında yer alarak programa katılmaya hak kazanmış; TR83 Bölgesi’ni (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) "Döngüselliği Başarma (Achieving Circularity)" temasıyla temsil etmeye başlamıştı. Sofya çalışma ziyareti, kapasite geliştirme sürecinin önemli etaplarından biri olarak gerçekleştirildi.

MEKÂN TEMELLİ DÖNÜŞÜME ULUSLARARASI BAKIŞ

JRC, EURADA, ERRIN ve EIT Climate-KIC iş birliğinde düzenlenen iki günlük program; Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri ile çeşitli uluslararası kuruluşlardan bölgesel kalkınma ajanslarını, yerel yönetimleri, üniversiteleri ve araştırma kurumlarını bir araya getirdi. Çalışma ziyareti, Sofya’nın kültür, endüstriler ve sivil girişim ekseninde yeniden canlandırılan önemli mekânlarından Toplocentrala’da yürütüldü. Oturumlarda; mekân temelli dönüşümün temel ilkeleri, paydaş katılımı ve çok aktörlü yönetişimin önemi, yerel verinin politika tasarımına katkısı, döngüsellik ve sürdürülebilirlik eksenli dönüşüm modelleri, uluslararası örnekler, vaka analizleri ve uygulamalı çalışmalar eşliğinde ele alındı. Katılımcılar, Action Book metodolojisinin dört modülünü atölye formatında deneyimleyerek yenilikçi politika araçlarının pratiğe yansıtılmasını test ettiler. Program, Avrupa Komisyonu uzmanlarının kolaylaştırıcılığında yürütülen grup çalışmalarıyla zengin bir içerik sundu.

SAHA ZİYARETLERİ: YENİLİK VE DİJİTAL

DÖNÜŞÜM EKOSİSTEMLERİ YERİNDE İNCELENDİ

Saha ziyareti kapsamında Sofya’da dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve kültürel dönüşüm alanlarında örnek teşkil eden iki önemli mekânı yerinde inceledi. Sofya Tech Park, araştırma merkezleri, girişimcilik ofisleri ve Avrupa’nın en güçlü süper bilgisayarlarından birini barındıran altyapısıyla bilim, sanayi ve inovasyonu bütünleştiren bir teknoloji ekosistemi örneği sundu.

Kültür ve sanat alanında dönüşümün başarılı bir örneği olan Toplocentrala Kültür Merkezi ise sivil inisiyatifle başlayan bir girişimin Sofya Belediyesi’nin desteğiyle kente kazandırılmasıyla kamusal, kültürel ve sosyal iş birliğinin nasıl yenilikçi bir mekâna dönüşebileceğini gösterdi.

AJANS PERSPEKTİFİ VE BÖLGESEL YANSIMALAR

Program süresince yapılan oturumlarda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın yerel ve bölgesel kalkınma, döngüsel ekonomi ve ikiz dönüşüm odaklı uygulamaları uluslararası katılımcılarla paylaşıldı, Ajansın bölgesel dönüşüme yönelik deneyimi farklı örneklerle aktarıldı. Ajansın biyokütle potansiyeli, sürdürülebilir üretim uygulamaları ve yerel ekosistemlerle geliştirdiği örnek projeler, TR83 Bölgesi’nin döngüsel ekonomi vizyonunu Avrupa düzeyinde görünür kıldı.

Sofya çalışma ziyareti, OKA’nın Avrupa’daki iyi uygulamalarla etkileşim kurduğu, mekân temelli dönüşüm yaklaşımını güçlendirdiği ve yeni iş birliği fırsatlarına zemin hazırlayan verimli bir uluslararası program olarak tamamlandı.

Muhabir: İHA AJANS