Çorum’da bir inşaatta çalışan 62 yaşındaki Enver B., merdivenden düşerek yaralandı.
Alınan bilgiye göre Enver B., Çepni Mahallesi Hamit Cami Sokak’ta devam eden inşaatta çalıştığı sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK