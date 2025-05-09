Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen panelin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Hititlerin tarihte bıraktığı izlerin gün yüzüne çıkarılmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Hitit Üniversitesi arkeoloji ve antropoloji bölümlerince yürütülen çalışmalarla Hititlerin yalnızca tarihi varlığının gün yüzüne çıkarılmadığını, geçmişle bugün arasında köprü kurulduğunu belirten Başcı, bu doğrultuda yürütülen çalışmaların da çeşitli panel ve toplantılarla kamuoyuna aktarıldığını kaydetti.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık da ören yerleri ve tarihi kalıntılarıyla Çorum'un arkeoloji ve antropoloji bilimleri açısından canlı bir laboratuvar niteliğinde olduğunu vurguladı.

Fakülte bünyesindeki akademisyenlerin Çorum ve Anadolu'daki kültürel mirası ortaya çıkarmak için birçok yerde çalışma yürüttüğüne dikkati çeken Işık, Çorum'daki Şapinuva ve Hattuşa, Niğde'deki Zeyvehöyük ören yerleri, Niğde'deki Dağlıkalan Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi, Niğde'deki Bekçitepe, Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü, Şanlıurfa'daki Taştepeler arkeolojik kazıları, Antalya'daki Limyra, Karabük'teki Hadrianopolis, Çanakkale'deki Parion, Mersin'deki Anemurium ve Olba antik kentleri ile Bursa'daki Paşalar ve Denizli'deki Omurgalı fosil lokalitelerindeki kazılarda Hitit Üniversitesi akademisyenlerinin görev aldığını kaydetti.

Panelde açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.

Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tolga Çırak'ın moderatörlüğündeki ilk oturumda, Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ve Şapinuva Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek, Şapinuva'da yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının başlangıcı ve gelinen noktayı anlattı.

Arkeoloji Bölümünden Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Ozan Özbudak, kentte yürüttüğü yüzey araştırmaları, Doç. Dr. Ayşegül Şarbak ise Bursa'daki Paşalar Fosil Lokalitesi'nde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Üç oturum halinde düzenlenen panelin ikinci ve üçüncü oturumlarında ise fakülte bünyesindeki diğer akademisyenler de çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Editör: AA AJANS