Dünya kültür mirasının tanıtılması ve müzeciliğe dikkat çekmek amacıyla kutlanan Uluslararası Müzeler Günü vesilesiyle konuşan Vali Çalgan, müzelerin sanat, tarih, bilim ve kültürü bugüne taşıyan kıymetli mekânlar olduğunu belirtti.

“TARİHİ ZENGİNLİĞİMİZ GELECEĞE IŞIK TUTUYOR”

Vali Çalgan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz, binlerce yıllık geçmişiyle pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir uygarlıklar beşiğidir. Bu zenginlik, müzelerimizde sergilenen eserler ve arkeolojik buluntular aracılığıyla bizlere sunulmaktadır. Geçmişin yaşam tarzını, düşünce yapısını ve inanç dünyasını anlamamıza yardımcı olan müzeler, kültürel hafızamızın taşıyıcısıdır.”

“ÇORUM, MEDENİYETLERİN BULUŞMA NOKTASI”

Vali Çalgan, Çorum’un sahip olduğu kültürel mirasla Türkiye’nin önde gelen tarih kentlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Anadolu’nun ilk devleti ve başkenti olan Hattuşa, Atatürk’ün talimatıyla başlatılan ilk Türk kazısı Alacahöyük, Ortaköy-Şapinuva ve sayısız arkeolojik alanıyla Çorum, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu kadim topraklar, geçmişin izlerini bugüne taşıyan bir kültür hazinesidir” dedi.

“HERKESİ MÜZELERİMİZE DAVET EDİYORUM”

Vali Çalgan, mesajının sonunda tüm Çorumluları ve ziyaretçileri kentteki müzeleri görmeye davet ederek, “Bu değerli mirasın korunmasında özveriyle çalışan tüm müze emekçilerimizin Müzeler Günü’nü kutluyor, halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi