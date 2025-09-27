Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Kurtoğlu, hem âşıklık geleneği hem de sanat hayatı boyunca yaşadığı hatıraları gençlerle paylaştı.

Kurtoğlu’nun hayatını ve eserlerini konu alan kitabın yazarları İbrahim Gösterir ve Yıldırım Kaya ayrıca ziyaret edildi. Âşıklık geleneği ve Anadolu kültürü üzerine yapılan sohbetlerde, geçmişten bugüne gelen kültürümüz ve Âşık Rıfat Kurtoğlu ile kitap yazma sürecinden bahsedildi.

Âşık Kurtoğlu, sohbet sırasında gençlere kendi tecrübelerinden örnekler vererek, âşıklık geleneğinin Anadolu’nun kültürel kimliğinde taşıdığı öneme dikkat çekti.

Öte yandan, Anadolu’daki sanatçılar ve âşıklarla ilgili yapılması planlanan özel program için de bu buluşma kapsamında çekimler gerçekleştirildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR