Milletvekili Ahlatcı, İl Başkanı Yakup Alar ve beraberindekilerle birlikte Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ni ziyaret etti. Başhekim Uzm. Dr. Fatih Karadağ ve yönetiminden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında hastalarla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını hemşehrilere aktaran Ahlatcı, sağlık kahramanlarının fedakârca yürüttüğü hizmetlere teşekkür etti.

Milletvekili Ahlatcı, esnafla bir araya gelerek çay eşliğinde samimi sohbetler gerçekleştirdi.

“AHİLİK RUHUYLA DAYANIŞMAYI YAŞATIYORUZ”

Ulucami’de düzenlenen Ahilik Haftası etkinliğinde ahilik pilavı ikram edildi. Milletvekili Ahlatcı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan Ahilik kültürünün önemine vurgu yaptı.

“KALBİMİZ SİZİNLE, ACINIZ ORTAĞIMIZ”

Milletvekili Ahlatcı, İl Başkanı ve teşkilat üyeleri ile birlikte, Emek Lokantası sahibi Abdullah Ateş’in annesi Ferdane Ateş’in vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu. Merhume için Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır dileklerini iletti.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bugün Çorum’da hem sağlık kahramanlarımızla hem hastalarımızla hem de hemşehrilerimizle gönüllerimizi buluşturduk. Dayanışma, paylaşma ve kardeşlik ruhunu her platformda yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK