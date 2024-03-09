Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, partisi tarafından hazırlanan ve imza altına aldığı “Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi” uyarınca Belediye Başkanlığı yaptığı süre içerisinde Eşitlik Politika Metnine uyacağına kadınların huzurunda söz verdi.



CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kadeş Barış Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı.

Burada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için toplanan kadınlarla buluşan CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, tüm kadınların günlerini kutlayarak, karanfil hediye etti. Daha sonra bir konuşma yapan Çöphüseyinoğlu, CHP’nin “Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi” uyarınca toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele ettiğini söyledi. Belediye Başkanı seçilmesi halinde temel bir insan hakkı olan kadın-erkek eşitliği ilkesine bağlı kalacağına söz veren Çöphüseyinoğlu, toplumun tüm kesinlerinin belediye hizmetlerinden eşit yararlanması için politikasını, projelerini ve bütçesini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturacağını kaydetti.

Belediye çalışanları istihdamında da yüzde 50 cinsiyet kotasını hedeflediklerini söyleyen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinliklerine katılmak isteyen tüm kadın çalışanlara da idari izin vereceklerinin altını çizerek, tüm Çorumlu kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.