İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, beraberinde parti yöneticileri ve belediye meclis üyesi adayları ile birlikte BGS Tekstil Fabrikası’nı ziyaret etti. Kadın işçilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayan İYİ Parti heyeti, erkek personel ile sohbet etti.

31 Mart yerel seçimleri öncesi sahada aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren Ertekin ve beraberindekiler, hem 8 Mart’ı kutladı, hem de projelerinden bahsederek seçimlerde destek istedi.



Fabrika yöneticileriyle de görüşen Ertekin, belediye başkanı olmaya hazır ve donanımlı olduğunu, göreve getirilmesi halinde 19 temel projeden başlayarak Çorum’u hak ettiği noktaya getireceklerini kaydetti.

İYİ Partililer, daha sonra ise Gazi Caddesi ve civarında karanfil dağıtarak kadınların gününü kutladı.