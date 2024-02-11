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Çöphüseyinoğlu, Emniyet mensuplarını unutmadı
CHP Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler Polis Merkezi’nde görev yapan emniyet teşkilatı mensuplarını ziyaret etti.
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HABER MERKEZİ
11.02.2024 - 12:24
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Editör:
HABER MERKEZİ
Çöphüseyinoğlu
Emniyet
Unutmadı
Ziyaret
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HABER MERKEZİ
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