Dünya Çölyak Farkındalık Günü dolayısıyla ilk olarak yürüyüş gerçekleştirildi. Çölyak Derneği tarafından düzenlenen etkinlik için Valilik önünde toplanan hastalar ve öğrenciler, ellerindeki ‘Hayata glütensiz bakıyoruz’, ‘Her 100 kişiden biri siz olabilirsiniz’, ‘Çölyak gıda alerjisidir’ yazılı dövizlerle Saat Kulesi Hürriyet Parkı Meydanı’na yürüdü.

Hürriyet Parkı’nda bir açıklama yapan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, çölyağın tanı koyulana kadar hastalık tanı koyulduktan sonra ise bir yaşam biçimi olduğunu söyledi. Demir, farkındalık yürüyüşünde kendilerini yalnız bırakmayan tüm gönüllülere teşekkür etti.

Daha sonra ise “Depremzede çölyaklılarla gönül köprüsü” temalı programda 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen depremzede çölyak hastalarına özel gıdalar ulaştırılmasını sağlayan gönüllülere de teşekkür edildi.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Barış, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Akbıyık, Çorum Çölyak Yönetim Kurulu Başkanı Müjgan Demir, dernek yönetimi, çölyak hastaları ve aileleri katıldı.

“ANLAMLI VE ÖZEL BİR TEMA”

Programın açılış konuşmasını yapan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Müjgan Demir, dernek olarak 2015 yılından bu yanan 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nü çeşitli etkinlikler kutladıklarını ancak bu yıl çok anlamlı ve özel bir temayla program hazırladıklarını kaydetti.

Depremzedelerin özellikle depremden etkilenen çölyaklıların her zaman yanında olduklarını belirtmek için gönül köprülerinin daima hazır olduğunu vurgulamak istediklerinin altını çizen Demir, “Gerek deprem bölgesinde yaşam mücadelesi veren gerek ilimize gelip burada hayata tutunmaya çalışan depremzede çölyaklıların daima yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz.” Dedi

“GLÜTENSİZ GIDALAR ÇOK DAHA PAHALI”

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’nün çölyak hastalarının hatırlanmasına ve ihtiyaçlarının dile getirilmesine yardımcı olduğunu ifade eden Demir, “Çölyaklıların hayatlarında yaşadıkları sorunların çözüme kavuşması yönünde büyük ilerlemeler var. Fakat yine de glutensiz ürünler normal gıdalara göre çok daha pahalı. İmkanı olmayan çölyaklılara yapılan yardımların artırılmasını istiyoruz. Bu yönde Çorum Belediyemizin gayretleri var. Belediye başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ediyor, katkılarının devamını diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Akbıyık, çölyaklılar için yapılan çalışmalardan dolayı Çölyak Derneği’ne ve gönüllülere teşekkür etti. Depremzede çölyak hastaları için hazırlanan özel yiyeceklerin de kısıtlı imkanlarla zor koşullarda gerçekleştirildiğine dikkati çeken Akbıyık, “Belediye başkanımıza buradan bir talep gidebilir, Çölyak Derneği’nin mutfağının koşullarını iyileştirmek için acaba bir şey yapılabilir mi? Biz Tıp Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı olarak her aşamada destek vermeye hazırız.” ifadesini kullandı.

“KAYITLI 150 BİN ÇÖLYAKLI VAR”

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli ise, “Türkiye’de yaklaşık kayıtlı 150 bin civarında çölyak hastası var. Bunlardan 30 bini deprem bölgesinde yaşıyor. Tüm Türkiye’de çölyak dernekleri 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde özverili bir çalışma ile deprem bölgesinde hayatta kalan çölyak hastalarına gıda yardımlarının ulaşması çok çaba sarfetti.” diye konuştu

Çorum Belediyesi olarak çölyak hastalarının her zaman yanında olduklarını ve bundan sonra da olmaya devam edeceklerini kaydeden Belediye Başkanı Turhan Candan da; “Çölyak derneğimiz ile belediyemiz arasında işbirliklerimiz var. Çorum Belediyesi olarak glutensiz ekmeğin temin edilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Hastalarımız için ayrıca sosyal tesislerimizde glutensiz ürünlerimiz bulunmakta. Derneğimizin eksikliklerinin giderilmesi için de elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından bölgedeki çölyaklı depremzedeler için katkı sunan kamu kurumlarına ve kişilere ‘Teşekkür Belgesi’ takdim edildi.

(Nurdan AKBAŞ)