Organizasyona Vali Zülkif Dağlı’nın eşi Nurgül Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk’ün eşi Nilgün Öztürk, J.Kd.Albay Naim Çetinkaya’nın eşi Emel Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ın eşi Figen Pehlivan , Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü yönetimi ve çok sayıda misafir katıldı.

Ok atma, tokat keten baskı, ebru sanatı ve geleneksel kıyafetlerin denenmesi ile vakit geçiren katılımcılar palyoşalar eşliğinde oyun oynayarak gönüllerince eğlendiler. Obada yer alan sülün, civciv ve kedi gibi hayvanlarla oynayan çölyaklı çocuklar, özellikle yavru köpeklere büyük ilgi gösterdiler.



Glütensiz ürünler, pamuk şekeri ve glütensiz menü ikram edilen etkinlikte konuşan Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, “Dünya Çölyak Gününde bize bu imkanı sağlayan Başkanımız Halil İbrahim Aşgın ve belediye personeline çok teşekkür ediyoruz. Çorumlu Obası’nda çölyaklılar çok mutlu oldular. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan başta Hanımefendi Nurgül Dağlı olmak üzere Çorum protokolünde yer alan idarecilerimizin kıymetli eşlerine ve tüm katılımcılara hoş geldiniz diyor teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise, Çölyak hastalığının bu tip farkındalık etkinlikleri ve Çorum Çölyak Derneği’nin başarılı çalışmaları ile kamuoyuna yansıdığını belirterek, “İnsanlar bu nedir diye araştırıyor. Sonuçta çölyak bir hastalık değil, bir yaşam biçimi olduğu ortaya çıkıyor. Bu yaşam tarzına uygun glütensiz diyet yapıldığı sürece yaşam kalitesi yükseliyor. Bunun anlatılması lazım. Biz de bu farkındalığın oluşturulması için buradayız. Özellikle Konya’dan haftada 1 gün ekmek getirilmesine devam ediyoruz. Meydandaki Engelsiz Cafe’de glütensiz menü çıkartıyoruz. Anladığım kadarıyla onu geliştirmemiz lazım. Çorum Çölyak Derneği ile beraber bu konuda çalışma yaparak menüyü geliştireceğiz. İhtiyaç sahibi çölyaklılara yardım kartları veriyoruz. Bu kartları çölyaklılar Pisa Glütensiz Cafe’de glütensiz ürün almak için kullanabiliyorlar” dedi.

Gece çölyaklı çocukların müzik ve palyaçolarla eğlenmesi ile son buldu.