Bilimsel eczacılığın 185. yıldönümü çerçevesinde 45. Bölge Çorum Eczacı Odası tarafından Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi. Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, Yönetim Kurulu üyeleri ve oda üyesi eczacıların katıldığı törende ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunduğu etkinliğe katılanlara teşekkür eden Afacan, tüm meslektaşlarının gününü kutladı.
14 Mayıs 1839’un Türk eczacılığında bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Afacan, “Bu tarihte, Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk eczacılık okulu olan İstanbul Eczacı Mektebi’nin kuruluşunun temelleri atılmıştır. Bu olay, eczacılığın bilimsel bir disiplin olarak gelişmesinin önünü açmıştır.

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14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesiyle, eczacılık mesleğinin toplum sağlığındaki vazgeçilmez rolünü kutlamak ve eczacılarımızın sağlık sistemimiz içindeki önemine dikkat çekmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız” dedi.
Eczacılığın yüzyıllardır insan sağlığını koruma ve hastalıkları tedavi etme misyonunu üstlenmiş köklü bir meslek olduğunu belirten Afacan, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:
“Eczacılar, ilaçların güvenli ve etkin kullanımını sağlayarak hastaların sağlık hizmetlerinden en üst düzeyde fayda görmesini garantileyen temel sağlık hizmeti sağlayıcılarıdır.

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Eczacılık mesleği, sağlık alanındaki yenilikleri ve bilimsel gelişmeleri takip ederek sürekli olarak kendini yenilemekte ve geniş bir yelpazede 1.Basamak Sağlık Hizmet Sunucusu olarak toplum sağlığını korumada kilit rol üstlenerek hizmet vermektedir.
Bu özel günde, tüm eczacılarımızın mesleki bilgi ve becerilerinin toplum sağlığının geliştirilmesindeki katkılarını yüksek bir takdirle anıyoruz. Eczacılık mesleği, pandemi ve depremler sürecinde gösterdiği üstün çaba ve özveri ile de ne kadar hayati bir role sahip olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Sağlık hizmetlerinin her aşamasında ön saflarda yer alarak toplum sağlığını koruma görevini fedakârca üstlenen eczacılarımızın emeklerini takdir ediyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.
14 Mayıs Eczacılık Günü'nde, tüm eczacılarımızın mesleki başarılarının devamını diler, sağlıkla dolu nice yıllar temenni ederiz.” 

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Editör: Haber Merkezi