“9 Mayıs Dünya Çölyak Günü” kapsamında Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen panele Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir, Başkan Yardımcıları Hacer Kesici ve Uzm. Dr. Mustafa Azak ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Gökmeşe, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Çubuk, Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanı Ahmet Serhat Afşar, dernek üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansın açılış konuşmalarını sırasıyla Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanı Ahmet Serhat Afşar, Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Çubuk yaptı.



Kulüp Başkanı Afşar; “Dünya Çölyak günü nedeniyle düzenlediğimiz etkinliğimize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerle sosyal medya ve yerel medyada sıkça yer alarak sesimizi duyurmaya gayret gösteriyoruz.

Kulübümüzün kuruluş amaçları doğrultusunda diğer disiplinlerle de iş birliği yaparak toplumumuza faydalı olmak gayesiyle etkinlikler planlıyoruz. Bu gün de ülkemizde ve dünyada önemli sağlık sorunlarından biri olan Çölyak Hastalığı ile ilgili farkındalık yaratmak amacı ile Çölyak Derneği ve Schar Firması ile işbirliği yaparak etkinliğimizi planladık” dedi.

Dernek Başkanı Demir ise, “Dünya Çölyak Günü nedeniyle paydaşlarımızla böyle güzel etkinlikleri düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hitit Üniversitesi’nin kıymetli hocalarına ve Beslenme ve Diyetetik Kulübü öğrencilerine gösterdikleri bu ilgi ve emek için teşekkür ediyorum. Schar Firması her zaman derneğimizin etkinliklerinde her zaman destek olmuştur. Proje Müdürü Uzman Diyetisyen İrem Erdem nezdinde tüm firma yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Prof. Çubuk, “Bu konferans, çölyak hastalığını ve glutensiz beslenmeyi daha iyi anlamak, etkili yönetim stratejileri geliştirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak için bir fırsat sunuyor” ifadesini kullandı.

Çölyak ve Glutensiz Beslenme konulu konuşmasında Uzman Diyetisyen İrem Erdem, “Gluten bir grup buğday proteinlerine verilen addır. Glutensiz diyet çölyak hastalığının tek tedavisidir. 2022 yılı Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 154.027 çölyak hastası bulunmakta olup teşhisin artması için farkındalık sağlamak çok önemlidir. Glutensiz beslenme yönetirken çölyaklı bireylerin en dikkat etmesi gereken konu çapraz bulaştır. Bulaş, glutensiz bir besinin gluten ile bulaşmasıdır. Bireylerin riskli ve yasaklı yiyeceklerde dikkatli olması, sadece glutensiz ürün üretim yapan firmaların ürünlerini seçmesi ve mutlaka etiket bilgisini kontrol etmesi gerekmektedir” dedi.

Konferans sonunda Başkan Fatma Müjgan Demir, Uzman Diyetisyen İrem Erdem’e teşekkür belgesi taktim etti. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkan Prof. Dr. Osman Çubuk ve Kulüp Başkanı Ahmet Serhat Afşar’ın teşekkür belgesi ve hediye takdiminden sonra glutensiz ürünlerin yer aldığı kokteyl ile organizasyon sonlandı.