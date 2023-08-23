Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çölyak Derneği tarafından yapılan açıklamada AHL Park AVM 1. katında yarın saat 14.30’da Çölyak Farkındalık Standı açılacağı belirtildi.

Vatandaşlarda çölyak farkındalığı oluşturmak amacıyla 27 Ağustos 2023 Pazar günü saat 22.00’ye kadar açık kalacak olan stantta hastalıkla ilgili afiş ve broşür gibi görsellerle halkın bilinçlendirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Derneğe ait Glutensiz Mutfakta üyelerin imal ettiği ürünlerin sergileneceği, ayrıca Schar, Mayalıhane, Elisa Gold, Nam Un, Naturpy, Sofra Un ve Dr. Gluten gibi glütensiz ürün imalatında kendini geliştirmiş saygın firmaların desteği ile temin edilen glütensiz yiyeceklerin tanıtımının da yapılacağı etkinliğe tüm Çorum halkı davet edildi.