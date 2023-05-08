“Üreten ve Güçlü bir Türkiye için Meslek Liseleri Çalışıyor” sloganıyla yola çıkan TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Robot Kulübü öğrencilerinden oluşan ÇOROBOT Takımı, İstanbul’da yapılan 2023 TEKNOFEST'te Görsel Tasarım Ödülü'nü kazandı.

TEKNOFEST’te Liselerarası Elektrikli Araçlar Yarışması’nda 51 finalist takım arasında mücadele eden ÇOROBOT Takımı, kendi ürettikleri ÇOGG (ÇoRobot Genç Girişimciler Grubu) isimli araçlarıyla yarıştı. Kocaeli'nin Gebze ilçesi TÜBİTAK yerleşkesinde yapılan yarışmaya elektromobil kategorisinde katılarak 8. sırayı alan ÇOROBOT Takımı, aynı zamanda Görsel Tasarım Ödülü'nü de kazanarak her yıl olduğu gibi bu yıl da ödülle döndü. Öğrenciler ayrıca 20 bin TL’lik para ödülünün de sahibi oldu.

Öğrencilerin emek ve özveriyle hazırladıkları ÇOGG aracı, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Öte yandan yerli ve milli otomobilimiz TOGG ile ÇOGG araçları, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde bir arada sergilendi. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da öğrencileri ziyaret ederek başarılarını tebrik etti.

TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömür Ergül, ÇOROBOT takımının elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirtti. Ergül, ayrıca, yarışmaya sponsor olan ÇOSİAD Yönetim Kurulu ve firmalara da teşekkür etti. ÇOROBOT Takımı'nın başarısı, ülkenin teknoloji ve inovasyon alanındaki potansiyelini de gözler önüne serdi. Bu tür başarıların ülkemizin geleceği için büyük önem taşıdığını anlatan Ergül, gelecek nesiller için de ilham kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

2018 yılında 3 öğrenci ile kurulan ÇOROBOT takımı 2021 TEKNOFEST Sanayide Dijital Teknolojiler kategorisinde Temel seviyede 3.lük; 2022 TEKNOFEST Sanayide Dijital Teknolojiler kategorisi İleri seviyede 2.lik ve 2022 TEKNOFEST Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araçlar Yarışması’nda 12.lik kazanmıştı.

(Haber Merkezi)