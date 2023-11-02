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ÇOFSAD Başkanı Meftun Yerli, 6 Şubat’ta gerçekleşen elim depremden dolayı birçok ilin yara aydığını belirterek, “Bu yaraları sarmak için bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirmek amacıyla çalışmalarda bulunduk.

Onların acılarına ortak olmak, bir nebze olsun kalplerine dokunabilmek için depremzede çocuklarımıza ayakkabı temin etmek amacıyla etkinlik yaptık” dedi.

Cumhuriyet’in 100. yılını buruk ama gururlu bir şekilde depremzedelerle kutladıklarını kaydeden Yerli, Hatay-Serinyol ve Samandağ’da bulunan öğrencilerle bir araya geldiklerini bildirdi.



ÇOFSAD Başkanı Yerli, kendilerine araç desteği sağlayan Çorum Belediyesi’ne ve ayakkabı desteği sağlayan Hitit Ayakkabı Sahibi, Çorum Dikiciler ve Kunduracılar Esnaf Odası Başkanı Cumhur Palabıyık’a teşekkür etti.