Sungurlu Belediyesi Çocuk Meclisi ve Genç Konseyince çocuk ve gençlerde çevre bilincini geliştirmek amacıyla Akçalı Mesire Alanı'nda etkinlik düzenlendi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ile çocuk ve gençler, mesire alanında mıntıka temizliği yaptı.

Eğitimcilerce çevrenin önemi, geri dönüşüm ve sıfır atık politikalarıyla ilgili bilgilerin verildiği etkinlikte çocuklar, atık malzemelerden oluşturulan parkurda yarışmalar yaptı.

Etkinliğin ardından çocuklara yemek ikram edildi.

Editör: AA AJANS