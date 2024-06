Kulüp üyeleri, Hatay/Samandağ’da depremden etkilenen öğrenci ve öğretmenlerini geçtiğimiz hafta sonu Çorum’da ağırladılar.

İlk gün müzik eşliğinde çeşitli aktiviteler yapılarak eğlenceli vakit geçirilirken, ikinci gün Çorum Obasında kahvaltı yapıldıktan sonra Saat Kulesi, Dar Arasta, Çoruminia gezisi ve Hattuşa antik kenti, rehber eşliğinde gezildi.



Hitit uygarlığının kurulduğu yaşam alanlarında misafirler zamanda yolculuk yaptı.

Kulüp üyeleri, etkinliklere destek veren Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, konaklama konusunda katkı sunan Çorum Yatılı Bölge Okulu Müdürü Mustafa Ergüleç’e, Çorum İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Keser’e ve her türlü destekte her an yanlarında olan gönüllülere teşekkür ettiklerini belirttiler.