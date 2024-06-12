Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında Çorum Laik Eğitim, Laik Yaşam Platformu adına konuşan Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, yeni müfredatı laiklik ve bilim karşıtı olduğu gerekçesiyle reddettiklerini açıkladı.

“MÜFREDAT DEĞİŞİKLİK SÜRECİ ŞEFFAF ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMEDİ”

Yeni müfredatın 2024/2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, birinci, beşinci ve 9’uncu sınıflarda uygulanmasının planlandığını belirten Kenan Sırma, “Müfredat gibi önemli bir konuda yapılan hazırlıklar, eğitim alanında örgütlü sendikalar, eğitimciler ve kamuoyundan uzak bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Müfredat hazırlıklarının kimler tarafından yapıldığı ve nasıl geliştirildiği, hangi komisyonların ve kurumların bu komisyonlarda görev aldığı kamuoyu ile açık olarak paylaşılmamıştır. Müfredat değişiklik sürecinin kamuoyuna açık ve şeffaf şekilde yürütülmemiş olması yeni müfredata yönelik tepkilerin haklılığını ortaya koymaktadır.” ifadelerini kullandı.



“GERİCİ BİR MÜFREDAT HAZIRLANDI”

“Normal koşullarda müfredat değişikliklerinin içeriğinin ne olacağı, nasıl bir değişiklik önerildiğinin bütün yönleriyle, bilim insanları, eğitim bilimciler ve eğitim sendikalarının görüşleri alınarak, çeşitli yönleriyle tartışılarak belirlenmesi gerekir” diyen Sırma, “Ancak MEB, ülkenin bugünü ve geleceğini yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuda ‘yangından mal kaçırır gibi’ hareket etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı eğitim sistemi içine faaliyet alanı açtığı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yanı çeşitli vakıflar ve cemaatler tarafından okullar kuşatılmış durumdadır. Daha önce de benzerini yaşadığımız bu kuşatmanın, yeni müfredat ile eğitim sistemini tehlikeli bir yola sokacağı ortadadır.” ifadelerine yer verdi.

“SADELEŞMEYLE BİLİM VE

SANAT HEDEF ALINMIŞTIR”

Bakanlığın müfredat değişiklikleri ile asıl hedefinin düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen itaatkâr nesiller yetiştirmek olduğunu iddia eden Sırma, şunları kaydetti:

“Eğitim müfredatında yapıldığı söylenen ‘sadeleştirme’ ile doğrudan bilim, tarih, felsefe ve sanat derslerinin hedef alınmıştır. Bazı derslerde ünite ve kazanım sayıları azaltılmış, 12 Eylül darbecilerinin ‘tek ırk, tek din, tek mezhep’ anlayışı üzerinden ‘Türk-İslam sentezi’ yaklaşımını merkeze alan değişiklikler yapılmıştır.”

“YENİ MÜFREDATIN ÇOCUKLARIMIZA

VEREBİLECEĞİ BİRŞEY YOK”

Bu yüzyılda, bireycilikle, milliyetçilikle, rekabet ile yoğrulmuş, bilimsel, sanatsal, estetik yönden zayıf, büyük ölçüde dini kural ve referanslara dayanan bir dilin kullanıldığı bir eğitim müfredatının çocuklara verebileceği hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Sırma, “Eğitim Sen olarak eğitim müfredatı olmaktan çok uzak olan ve tek adam rejiminin yaratmaya çalıştığı dini esaslara dayalı toplum modelini temel alan laiklik ve bilim karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz. Eğitim ve bilim emekçileri başta olmak üzere, öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm kamuoyu ile birlikte bilime ve laik eğitime açıkça meydan okumak anlamına gelen müfredat değişikliklerine karşı birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

ÇOK SAYIDA İSİM DESTEK VERDİ

Açıklamaya CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel ve Merkez İlçe Başkanı Hikmet Aydın, CHP İl Başkan Yardımcıları Garip Özgür, Halil Ünal, Turgay Başaran, Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı Yıldız Şahin, CHP’nin yerel seçimlerdeki Belediye Başkanı Adayı Levent Çöphüseyinoğlu, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Veli Uysal, Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ünal Ceylan, Tüm Bel Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, Av. Ahmet Özdel, Av. Sadık Eral, Eğitim Sen önceki dönem şube başkanları Ali Ekber Beyaz ve Mehmet Öztürk, KESK bileşenlerinden Eğitim Sen ve BES, Tüm Bel Sen temsilcileri ile vatandaşlar destek verdi.