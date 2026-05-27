Bayramların paylaşma, dayanışma ve manevi duyguların en yoğun şekilde yaşandığı özel günler olduğunu belirten MHP İl Başkanı Çıplak; “Kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği, sevgi ve hoşgörünün hâkim olduğu bu güzel günlerin milletçe kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahiplerinin gözetildiği, büyüklerin ziyaret edildiği ve çocukların sevindirildiği bayram geçirilmesi temennisinde bulunan Çıplak, vatandaşların Kurban Bayramı’nın manevi huzurunu hep birlikte yaşayacağına inandığını söyledi.

Bayram süresince artacak trafik yoğunluğuna da dikkat çeken MHP İl Başkanı Çıplak, vatandaşlardan trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını da isteyerek, “Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi adına dikkatli ve tedbirli olunması büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Mesajının sonunda Çorum halkının, aziz milletin, şehit ve gazi ailelerinin, ülkücü şehitlerin, taşmedreseli büyüklerin ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Çıplak, bayramın sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi