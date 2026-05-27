Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Arca Çorum FK, ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Ancak Halk TV’nin yaptığı yayın hatası, Çorumlu futbolseverlerin tepkisini çekti.

HALK TV’NİN YAYININDA DİKKAT ÇEKEN HATA

Arca Çorum FK’nın Trendyol Süper Lig’e yükselmesinin ardından ulusal basında takımın tarihi başarısına geniş yer verildi.

Karşılaşmanın ertesi günü Halk TV yayınlarında ekrana gelen son dakika haber kuşağında ise dikkat çeken bir hata yapıldı.

Yayın sırasında ekrana yansıtılan alt bantta, “Trendyol 1. Lig yükselme play-off final maçında Arca Çorum FK’yı 2-0 yenen Esenler Erokspor, Trendyol Süper Lig’e yükselen son takım oldu” ifadeleri kullanıldı.

GERÇEKTE SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIM ÇORUM FK OLDU

Oysa Konya’da oynanan final karşılaşmasında Arca Çorum FK, rakibi Esenler Erokspor’u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı göstermişti.

Final düdüğünün ardından Çorum’da binlerce taraftar kent merkezinde kutlamalara katılmış, araç konvoyları oluşturularak tarihi başarı büyük bir coşkuyla kutlanmıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİLER

Halk TV’deki yayın hatasını fark eden çok sayıda Çorumlu vatandaş ve taraftar, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Taraftarlar, Süper Lig’e yükselen takımın açıkça belli olmasına rağmen yapılan yanlışın kabul edilemez olduğunu belirterek düzeltme yapılmasını istedi.

Arca Çorum FK’nın tarihi başarısının yanlış aktarılmasına tepki gösteren taraftarlar, sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşımda bulundu.