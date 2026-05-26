Çorum’da Osmanlı dönemi ahilik gelenekleri arasında yer alan ve yüzyılı geçkin süredir devam ettirilen Arife duası geleneği bu yıl da Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından Çorum Belediyesi işbirliğiyle ortaklaşa olarak büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Tarihi Han Önü Meydanı’nda Çorum protokolü, esnafı ve vatandaşları biraraya getiren “arife duası” etkinliğinde her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkenin birliği beraberliği için dua edilirken, 59 yıl sonra Türkiye Süper Lig’ine yükselen Arca Çorum Futbol Kulübü’nün başarılı olması temennileri de dile getirildi.

Etkinliğe Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Saadet Partisi İl Başkanı Şuayip Sarı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Özüyağlı, Zübeyir Tuncel, Ünsal Yeter, ÇESOB’a bağlı esnaf odalarının başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda esnaf sanatkar ile vatandaşlar katıldı.

Çorum Belediyesi Mehteran ekibinin gösterisi ile başlayan programda Ulucami Müezzin Kayyımı Yüksel Dikici tarafından Kur’an-ı Kerim Tilaveti okundu.

Daha sonra ise ÇESOB Başkanı Gür ilimizde arife duası etkinliğinin bir asrı geçkin süredir devam ettirildiği ender şehirlerden olduğuna dikkat çekerek “Bizler arife duası etkinliğini devam ettiriyoruz. İnşallah bizden sonraki nesiller de bu geleneği devam ettirir. Bu tür örnekler ülkemizde gerçekten çok az. Ama bizler tüm Çorumla birlikte devam ettiriyoruz. Tüm Çorumluların Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmasında bizleri bayramlara eriştiren Cenab-ı Allah’a hamd ederek başladığı konuşmasında 60 yıldır ilimizin hedefinde olan Arca Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesi nedeni ile iki bayramı birarada yaşadığımızı hatırlattı.

Çorum’un tarım, sanayi, ticaret, kültür, sanat, medeniyet, masa tenisi, güreş ve voleybolda Süper Lig’de olduğunu, geriye kalan futbol ile de tamamladığımızı da ifade eden Başkan Aşgın, “Bir rüya gerçek oldu. Bundan sonra Avrupa düşünsün. Önce büyük takımları burada ağırlayacağız. Daha sonra Avrupanın büyüklerini de burada ağırlayacağız. Gelişleri güzel olacak gidişleri by by olacak. Çorum sanayicimiz ve esnafımız da Süper ligdedir. Bugün burada Çorum’da olması gereken görüntü var. Birlik var, beraberlik var ve kardeşlik var. Biz birbirimizi sevdikçe, birbirimize kenetlendikçe, biz bir ve beraber oldukça Çorum’un önünde Allah’ın izni ile kimse duramayacak. Bu duygularla Arife Günü dualarını dünden bugüne taşıyan tüm merhum esnafımızı rahmet ve şükranla anıyorum. Allah helalinden kazanmayı nasip etsin inşallah. Tüm Çorum halkının Kurban Bayramı’nı da tebrik ediyorum” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da esnafın bol ve bereketli bir yıl geçirmesini temenni ederek ilimizin önemli geleneklerinden olan Arife Duası’nda biraraya olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bugün Arife Duası yapabilmemizin önce Rabbimize daha sonra ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına borçlu olduğumuzu söyleyerek “Hepsine rahmet diliyor ve önlerinde saygıyla eğiliyorum” diye konuşan Milletvekili Tahtasız, “Bu ahilik geleneğinin devam etmesini istiyorsanız küçük esnafa sahip çıkmamız gerekiyor. Onlar her zaman bizim yanımızdalar. Ayrıca Çorumspor’un kurulduğu günden bugüne kadar başkanlığını yapan Hilmi Genç, Turhan Kılıçcıoğlu, Fatih Özcan, Oğuzhan Yalçın başta tüm başkan ile yöneticilerine, futbolcularına, ayrıca Arca Çorum FK yönetici ile futbolcularına teşekkür ediyorum. Bizi bu günlere ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Kurban Bayramımız kutlu olsun” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da konuşmasında bu dönemin 50 yıllık hayallerimizin gerçekleştiği bir dönem olduğunu, tren yolu ile başlayan büyük müjdelerin ilimizin hak ettiği yer olan futbolda marka şehirlerden biri olma başarısına imza atıldığını kaydetti.

Bundan sonra Çorum’a gelecek büyük takımlar başta olmak üzere tüm misafirlere ilimizin nasıl örnek, misafirperver bir şehir olduğunu göstermemiz gerektiğini anlatan Ahlatcı; “Onları güzel ağırlayacağız ama gereğini yapacağız. Allah dualarımızı kabul etsin, huzurumuzu, dirliğimizi, birlik beraberliğimizi daim eylesin” şeklinde konuştu.

Vali Çalgan da bu geleneğin sürdürülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen esnaf sanatkara teşekkür ederek konuşmasına başladı. 7 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan ilimizin Hititlerden Selçuklulara, Osmanlıdan Türkiye Cumhuriyeti’ne gelene kadar bir çok geleneğini sürdürdüğünü, şehrimizin sadece kalabalıktan ibaret olmadığını ve bunun kolay bir şey olmadığını belirten Vali Ali Çalgan, esnaf odalarına hepimizi biraraya getirdiği için teşekkür etti.



Helalinden kazanan esnaf sanatkara teşekkür ederek tüm Çorumluların bayramını da kutladığını anlatan Vali Çalgan, ayrıca Çorumspor’un 60’ncı kuruluş yılında Süper Lige çıkarak önemli bir başarıya imza attığını, futboldaki başarılarımızla ilimizin adını dillendireceğimizi, ne kadar medeni, modern ve misafirperver bir kent olduğumuzu tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulacağımızı ve Çorum’u çok daha güzel günlerin beklediğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından ülkenin birliği ve bütünlüğü ile esnafın bol kazanç elde etmesi için dua edildi.