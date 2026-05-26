Dinçer Solmaz’ın Türkiye’nin içinden geçtiği kritik süreci ve partiye yönelik siyasi müdahale girişimlerini ele aldığı konuşmasının ardından CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da bir konuşma yaptı. Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu da tüm Çorumluların ve partililerinin bayramını kutladı.

CHP İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri ile partililerin yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşmada konuşan Solmaz, “mutlak butlan” kararı sonrası son günlerde partide yaşanan gelişmelere de değinerek: “AKP yargısının değim, delegelerimizin seçtiği Genel Başkanımız ile iktidar yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

“BAŞIMIZ DİK ALNIMIZ AK”

Umutlarını hep diri tutacaklarını vurgulayarak zulme karşı bükülmez bilekleri olduğunu anlatan Dinçer Solmaz, “Dönen dönsün yolundan ben dönmem” yolumdan bilinci ile partilerine sahip çıkmaya devam edeceklerini anlattı. Başları dik alınları ak şekilde mücadeleyi başarı ile sonlandıracaklarına inandığını da belirten Solmaz tüm Çorumluların ve partililerinin bayramını tebrik ederek huzur içinde bir bayram geçirmeleri temennisinde de bulundu.

“CHP’NİN ÖNÜ VE HIZI KESİLMEK İSTENİYOR”

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz sözlerine şöyle devam etti: “İktidar partisi konumuna gelen CHP’nin önü ve hızı kesilmek istenmektedir. Seçilmiş Genel Başkanı ve parti yöneticilerini görevden uzaklaştırıp, dışa yönelik mücadelenin bitirilip içe dönük tartışmalarla önümüz kesilmek istenmektedir. Polisin de yardımı ile Genel Merkezimizin işgal edilmesi asla kabul edilemez. Her türlü işgali püskürtüp en kısa zamanda yapılacak kurultay ile partimizi gerçek evsahiplerine teslim edeceğiz. Haklı olan ne yapacaksa onu yapacağız ve hakkımız olanı geri alacağız. Genel Merkezimiz bizim için bir bina değil bir ruhtur. Bu ruh yeri gelir toplantıdır, yeri gelir sokaktadır. Delege tarafından seçilmiş meşru Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanıbaşında omuz mesafesindeyiz. Pazar günü yapılanları, yaşananları ve bizlere yaşatılanları asla ama asla unutmayacağız.



“ATATÜRK’ÜN PARTİSİNİ ÜÇÜNCÜ KEZ AÇACAĞIZ”

Türkiye’nin dört bir yanından yaşananları gözleri yaşlı izleyenler bizlerin servetidir. Atatürk’ün partisini hep birlikte üçüncü kere açacağız. O güne kadar milimetre oynamadan sokak sokak haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Şükür ki sokağa çıkacak yüzümüz, sofrada bizim için konan bir tabak var. Bizler için dökülen gözyaşları ile ruhumuzu yıkadık. Bu yolda yoldaşlarımız ile beraber yürüyeceğiz. Bu süreçler bizi yıldırmaz, yıkmaz. Hep beraber kurultay sürecini de demokratik yollarda partimizi tekrardan iktidar yoluna sokacağız”

“İKİ BAYRAM VE ACIYI BİRLİKTE YAŞIYORUZ”

CHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da tüm partililerin ve Çorumluların bayramını kutladı. Hem Kurban Bayramı hem de şehrimizin takımı olan Çorum FK’nin Süper Lig’e çıkması ile çifte bayram yaşandığını belirterek kulübün kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm yönetici ve futbolcular ile desteğini esirgemeyen vefakar Çorumspor taraftarına da teşekkür eden Milletvekili Tahtasız aynı zamanda baba ocaklarına Polis zoruyla girildiğini de hatırlatarak tarihe geçen acı bir gün yaşadıklarını söyledi.

Kurucu değerlere sahip çıkarak bu sancılı günleri hep birlikte aşacaklarına onan inancını da dile getirerek “Ülkemizin üzerine kara bulut gibi çöken bu kara iktidardan hep birlikte kurtulacağız” diye konuşan Milletvekili Tahtasız, ‘bu kadar da olmaz’ dedikleri bir Türkiye’ye uyandıklarını da bildirdi.

“UMUDUMUZU ASLA YİTİRMEYECEĞİZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan darbenin ardından CHP Genel Merkezi’ne de bir darbe yapıldığını, ama yılmadıklarını, Genel Başkanları Özgür Özel’in önderliğinde 1. Meclis ve TBMM’ye yürüdüklerini söyleyen Tahtasız, önleri kesilse de milletin gücü ile umutlarını yitirmeyeceklerini ifade etti.

Yerel seçimle birlikte ülkenin umudu olan CHP’nin belediyelerine kara propaganda ile el konulduğunu, CHP’nin halen ülkenin birinci partisi olduğunu vurgulayarak yargı aparatı ile CHP’nin önünün kesilmek istendiğini anlatan Tahtasız, “Bir gider bir geliriz. Biz hiç kimseden korkmayız. Tam bağımsız Türkiye’nin umudu olan CHP’yi hep birlikte büyüteceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından basına kapalı bölümde partililer bayramlaşarak durum değerlendirmesi yaptı.