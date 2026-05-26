Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte Laçin ilçesine bağlı Yeşilpınar köyünü ziyaret etti.

Köy ziyareti kapsamında Yeşilpınar Köyü Muhtarı Mehmet Tomar ile bir araya gelen Vali Çalgan, köyün genel durumu, ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette yapımı devam eden köy konağı inşaatında incelemelerde bulunuldu. Vali Çalgan, köy konağının bitirilmesi ile birlikte vatandaşların sosyal ve ortak kullanım alanı ihtiyacına katkı sağlayacağını belirtti.

Köy sakinlerinin taleplerinin dinlendiği ziyarette Yeşilpınar’daki çalışmaların yakından takip edildiği ifade edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK