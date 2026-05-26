Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde huzurevi sakinlerini ziyaret ederek bayram paketi dağıttı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşlara kolonya ve çikolata içeren bayram paketleri ulaştırıldı.

Ziyaret sırasında ekipler, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın Kurban Bayramı’na ilişkin tebrik mesajını hasta, hasta yakınları ve huzurevi sakinlerine iletti.

Kurban Bayramı öncesindeki ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinleri ise desteklerinden dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ