Vali Ali Çalgan, ilimizin bulunduğu bölgedeki trafik yükünün ve artan araç sayısının tedbirleri artırmalarındaki en büyük sebep olduğunu dile getirdi.

Vali Çalgan ve protokol üyeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da Çorum-Ankara Karayolu üzerinde bulunan İl Jandarma Komutanlığı Trafik uygulama noktası ile Çorum-Ankara Karayolu üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Uygulama Noktası’nı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Vali Çalgan’a İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile diğer yetkililer eşlik etti. Durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet ederek trafik kurallarına uyulmasının yaşanabilecek kazaların önlenmesinde büyük önem taşıdığını hatırlatan Vali Çalgan onlara Kurban Bayramı nedeniyle çeşitli hediyeler dağıttı.

Ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgiler alarak hem onların hem de vatandaşların bayramını kutlayan Vali Çalgan, trafik kurallarına uyulmasının bayram süresince yaşanabilecek kazaların önlenmesinde hayati önem taşıdığını vurguladı. Bayram süresince alınan tedbirler hakkında da bilgi veren Vali Çalgan, kent genelindeki araç trafiğinin bazı noktalarda önemli ölçüde arttığına dikkat çekti. Bayram sürecinde ekiplerin çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Çalgan, tatil boyunca tedbirlerin devam edeceğini de anlatarak ilimizde bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için aldıkları tedbirlere ilişkin basına bilgi veren Vali Çalgan, bayramın Çorum’a, ülkemize ve İslam Alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Karayollarının Çorum geçişinde yaşanan yoğunluğa dikkat çeken Vali Çalgan, “İlimiz sınırlarında bayram sebebiyle oluşabilecek trafik yoğunluğunu öngörerek arkadaşlarımızla, jandarmamızla, polisimizle güvenlik tedbirlerimizi üst düzeye çıkarmış durumdayız. Bulunduğumuz bölgede trafik yükü, Cuma gününden bu yana günlük 10 bin araçtan 25 bine, Doğu'yu İstanbul'a bağlayan D-100 karayolunda da 15 bin olan trafik yükü günlük ortalama olarak 40 bin araca çıkmış durumda. Bu sayı bizim tedbirlerimizi arttırmamızın en büyük sebebidir.

Bütün amacımız Bakanlığımızın ‘Sensiz Olmaz' mottosuyla bu bayramı kazasız belasız hepimizin, herkesin sevdiklerine ulaşmasını teminine yöneliktir. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü olarak 287 noktada 221 ekiple 280 araç ve bin 782 personelle görevleri başında olacaklar. Hepimize birlik ve beraberliğimizi perçinleyecek, dostluğumuzu, kardeşliğimizi kuvvetlendirecek hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.



