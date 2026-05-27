Milletvekili Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli Çorumlu Hemşehrilerim; Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, manevi iklimiyle bizleri bir araya getiren mübarek Kurban Bayramı'na milletçe ulaşmanın huzur ve sevincini yaşıyoruz."

Bayramların, birlik, beraberlik ve aile olmanın şuurunu güçlendirdiğine dikkati çeken Oğuzhan Kaya: “Kurban Bayramımızın dostluklarımızın tazelenmesine, mutluluklarımızı paylaşıp artırmamıza ve kardeşlik bağlarımızın en üst seviyede yaşanmasına vesile olmasını diliyorum. Bu özel günlerde büyüklerimizin hayır duasını almalı, ailemizle bir arada olmanın kıymetini bilmeli ve komşularımızla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla bayram neşesini paylaşmalıyız” dedi.

“DUALAR MAZLUM GAZZE HALKIYLA”

Mesajında dünyadaki savaşlara ve masumların yaşadığı insanlık dramına da dikkat çeken Milletvekili Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler ülkemizde bayram huzurunu ve sevincini yaşarken, dünyanın çeşitli yerlerinde ve özellikle Gazze’de kardeşlerimiz eşine rastlanmamış bir zulüm altında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu mübarek günlerin hürmetine; tüm dünyada savaşların, kanın ve gözyaşının son bulduğu, çocukların ölmediği ve barışın hakim olduğu adil bir dünyanın inşasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarımız ve kalbimiz direnişini sürdüren mazlum Gazze halkıyla beraberdir."

Milletvekili Kaya, mesajının sonunda tüm vatandaşların bayramını tebrik ederek, “Bu duygu ve düşüncelerle, başta kıymetli Çorumlu hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; hanelerinize sağlık, huzur ve bereket diliyorum.” ifadelerine yer verirken, seyahat edecek vatandaşlara da trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

