Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Vali Ali Çalgan ve Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal’a çağrıda bulunarak Sungurlu Belediyesi’nin OSB’ye ortak olması ile ilgili alınan karara tepki göstererek çağrıda bulundu.

MHP İl Başkanı Çıplak, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) genişletilmesi ve belediyenin OSB’ye ortaklık protokolünün Bakanlıkça onaylanmamasına ilişkin süreci eleştirerek, “Sungurlu’nun ortak iradesine rağmen sergilenen bu tutum anlaşılır değildir.” dedi.

“SUNGURLU YATIRIM

MERKEZİ HALİNE GELDİ”

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 2022 yılında temeli atılan savunma sanayi yatırımlarıyla birlikte Sungurlu OSB’nin büyük bir ivme kazandığını hatırlatarak: “Geride kalan üç yılda 5.000 dönümlük alanın tamamı dolmuş, OSB yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelmiştir. Belediyemiz de bu hızlı gelişmelere ayak uydurmak için tüm yatırımlarını planlı bir şekilde hayata geçirmiştir” dedi.

Vali Ali Çalgan yönetiminde 3 Kasım 2025 günü Sungurlu OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı’nda Sungurlu Belediyesi ve Sungurlu OSB Ortaklığı konusunda Kuruluş Protokolü değişikliğinin uygun olmadığı yönündeki mesnetsiz bir karar alındığını belirten Çıplak, bununla ilgili yazılı bir açıklama yaparak Vali Çalgan ve Kaymakam Mutlu Köksal’a çağrıda bulundu.

Son 1,5 yıllık süre içinde Sungurlu’da Belediye’nin yaptığı yatırımların Sungurlu OSB’de yaşanan hızlı gelişmelere ayak uydurabilmesi amacıyla planlanarak hayata geçirildiğini söyleyen Çıplak şu görüşlere yer verdi: “OSB’nin bir an önce genişletilmesiyle birlikte yeni ve büyük yatırımların ilçemize kazandırılması mümkün olacak; yapılacak müşterek çalışmalarla Sungurlu, bölgemizin istihdam ve ihracat merkezi olmaya devam edecektir.

“OY BİRLİĞİ İLE

KARAR ALINMIŞTIR”

Bu doğrultuda; Haziran 2024 Belediye Meclisi toplantısında tüm partilerin (AK Parti, MHP, İYİ Parti) oy birliğiyle aldığı kararla Sungurlu OSB’ye %20 oranında ortak olunması kararlaştırılmıştır. Ardından, Aralık 2024 tarihli Çorum İl Genel Meclisi toplantısında da aynı karar, bu kez tüm partilerin (AK Parti, MHP, CHP) oy birliğiyle kabul edilmiş; Belediyemizi temsilen 3 asıl ve 3 yedek üye OSB Yönetim Kurulu’na bildirilmiştir.

“PROTOKOL ONAYLANMADI”

Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı sonucunda OSB yönetimi oluşturulmuş ve Kuruluş Protokolü Bakanlığa sunulmuştur. Ancak aradan geçen iki buçuk aylık sürede protokol onaylanmamış; 11 Eylül 2025 tarihli yazıyla Müteşebbis Heyetin bu konuyla ilgili yeniden karar alıp Bakanlık onayına sunması gerektiği ifade edilmiştir.

Ne var ki, Müteşebbis Heyetin 03 Kasım 2025 tarihli toplantısında Kuruluş Protokolü değişikliğinin uygun olmadığı yönünde tuhaf ve mesnetsiz bir karar alınmıştır. Bu karara, Sungurlu’muzdan toplantıya katılan AK Parti ve MHP İl Genel Meclis üyeleri ile Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı haklı olarak muhalefet şerhi koymuşlardır.

“BELEDİYEMİZ OSB’YE HER

TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYOR”

Sungurlu Belediyemiz, Üretken Belediyecilik anlayışıyla — mücavir alan dışında olmasına rağmen — 31 Mart 2024’ten bu yana Sungurlu OSB’ye her türlü desteği vermekte; imkânları dâhilinde OSB ile müşterek çalışmalar yürüterek yatırımların sorunsuz ilerlemesi için büyük bir özveri göstermektedir. Buna rağmen ortaya çıkan bu haksız tutum, hem OSB’deki çalışmaların aksamasına neden olabilecek hem de Cumhur İttifakı’mızın bugüne kadar ortaya koyduğu uyum ve başarıya gölge düşürebilecek bir yaklaşımdır.

“OSB’NİN GENİŞLEMESİ GEREKLİ”

Belediye Meclisimizde ve İl Genel Meclisimizde tüm partilerin oybirliğiyle alınan kararlar, Sungurlu’muzun ortak iradesini ve zorunlu ihtiyaçlarını yansıtmaktadır. Yatırımcıların taleplerinin karşılanabilmesi için Sungurlu OSB’nin genişletilmesi, ilave alan konusunun ivedilikle çözülmesi ve Belediyemizin OSB Ortaklığı Protokolü’nün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca onaylanması hem Sungurlu’muz hem de Çorum’umuz için hayati öneme sahip konulardır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde yürütülen yerli ve milli savunma sanayi vizyonunun en önemli merkezlerinden biri haline gelen Sungurlu OSB’mizin geleceği adına sergilenen bu haksız tutumdan ivedilikle vazgeçilmesini talep ediyoruz. Bu süreçte en dikkat çekici husus ise; ilçede tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve özellikle Cumhur İttifakı bileşenlerinin bu ortak talebine destek vermesine rağmen, Sayın Vali ve Sayın Kaymakamın olumsuz bir tavır sergilemesidir.

ÇAĞRI YAPTI

Hal böyleyken; sayın Vali ve sayın Kaymakamın, ilçede oluşan bütün sivil toplum örgütlerinin ve tüm siyasi partilerin bu talebe olumlu baktığı bir ortamda, böyle olumsuz tavırlar takınmalarını biz anlamlandıramıyoruz. Eğer yaptıklarını çok haklı gerekçelere dayandırıyorlarsa, Sungurlu’da kendilerinin belirleyeceği bir yerde, ilçenin tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte bir toplantı yapıp, bunu Sungurlu halkının gözünün içine baka baka anlatmalarını rica ediyoruz. Bu konudaki olumsuz tavır hukuki bir gerçeklikse bunu açıklayın, siyasi bir baskı altındaysanız onu da açıklayın”

“SUNGURLU HALKI

ADALET BEKLİYOR”

MHP İl Başkanı Çıplak, 03 Kasım’daki oylamada AK Parti ve MHP’nin ret oyu verdiğini ve karara şerh koyduğunu hatırlatarak, “Sungurlu halkı bu konuda şeffaflık, adalet ve açıklık beklemektedir. OSB’nin genişletilmesi ve belediyemizin ortaklık protokolünün onaylanması Sungurlu’nun geleceği için hayati önemdedir. Sungurlu halkının ortak iradesine ve şehrimizin gelişim potansiyeline sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur” diyerek sözlerini tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi