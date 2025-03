“İstiklal Marşı'mızı unuttuğumuz an, millet olarak hürriyetimizi kaybetmiş ve zincirler altına girmiş oluruz” ifadelerini kullanan MHP İl Başkanı Çıplak, İstiklal Marşı’nın, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı’nın milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin bir yansıması olduğunu hatırlatan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak: “Yüce Türk milletinin, bağımsızlık uğruna verdiği onurlu mücadelenin tüm anlamı, İstiklal Marşı’mızın her bir kıtasında hayat bulmuştur. Gazi Meclisimizin kararlılığı, Mehmet Akif Ersoy’un dizelerinde, Türk askerinin cephedeki kahramanlık ruhu ise bu kutsal marşta ses bulmuştur” diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın sadece geçmişin değil, günümüz gençliğinin de kalbinde yaşamaya devam ettiğine dikkat çeken Çıplak, “Bugün, İstiklal Marşı'nın her kelimesini, her satırını yüreğinde hisseden insanlarımız. Bayrağını, ezanını korumak için hayatını ortaya koyan evlatlarımız, Türk milletinin bağımsızlık ateşini sürekli olarak canlı tutmaktadır” dedi.

Mehmet İhsan Çıplak, mesajına şöyle devam etti: “Türk milletinin köklü medeniyet geçmişi ve kahramanlık tarihi, her zaman İstiklal Marşı’mızda yankı bulacaktır. İstiklal Marşı’nı unuttuğumuzda, binlerce yıl süren devlet olma bilincimizden ve medeniyet değerlerimizden de uzaklaşmış oluruz. Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy, sadece İstiklal Marşı ile değil, tüm eserleri ve fikirleriyle bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir”

Çıplak, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarını rahmetle andı.

