Çorum'da inşaat projelerinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla bir inşaat mühendisinin tutuklandığı olayla ilgili Nazlıaka, konuyu hem il örgütünün hem de CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın güçlü bir şekilde ifade ettiklerini söyledi.

Öte yandan Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın konuyla ilgili meclise bir soru önergesi verdiğini bildiren Nazlıaka şöyle devam etti: “İnşaat sektöründe bir mühendisin yazılım programındaki bir açıktan faydalanarak bina inşaatlarının daha az betonla ve daha az demirle yapılabilmesi noktasında projeler hazırladığı, bunun en az 200 bina için geçerli olduğu iddia ediliyor. Ayrıca 5 mühendisin daha bu süreçte olabileceği yönünde birtakım iddialar var. Şu anda soruşturma süreci başladığı için süreci örgütümüz, Milletvekilimiz son derece yakın bir şekilde takip ediyor, etmeye de devam edecek. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız meclise bir soru önergesi verdi ve bunun yanı sıra bu tarz bir programdaki açıktan faydalanarak yapılabilecek bu tarz kaçak işlemler yolsuzluklar hırsızlıklar Türkiye genelinde de yapılmış olabilir düşüncesiyle bir araştırma önergesi de hazırlandı. O da meclis grubumuz tarafından önümüzdeki günlerde genel kurula indirilmek üzere hazır vaziyette yani biz bu konuların üzerine gitmeye devam edeceğiz.”

“SIRF RANT İÇİN, İNSANLARIN CANI TEHDİT ALTINDA”

Hükümeti de hedef alan Nazlıaka, AK Parti iktidarı döneminde yaratılan insan hayatının değersizleşme ve sırf rant için daha az demirle daha az betonlu üretilen binalarda insanların can ve mal güvenliğinin tehdit altına atıldığını savunarak, “Bu sisteme boyun eğmeyeceğiz. Bunu sonuna kadar reddediyoruz. Depremde çok büyük acılar yaşadık, bu acıları bir kez daha yaşamamak adına bu konuda gerekli denetimlerin yapılması gereken adımların atılması noktasında gene iktidarı bir kez daha uyarmak istiyoruz. Kaç tane böyle bina yapıldı? Kaç tane böyle konut yapıldı? Kaç vatandaşımız bu konutlarda oturuyor? Bununla ilgili olarak da bilgi bekliyoruz. Bu iş ve işlemler kaç yıldır yapılıyor başka illerde de yapılmış mıdır bunların araştırılmasını istiyoruz. Bu diğer 5 mühendisle ilgili olarak ortada dolaşan şaibenin de gene netleştirilmesi talep ediyoruz.” diye konuştu.

Nazlıaka, Çorum halkının her daim yanında olduklarını vurguladı.